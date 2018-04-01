Antalya’da Engelli ailelerine Mola Evleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Mola Evleri Projesi’ni hayata geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklar ve ailelere hizmet verecek Mola Evleri’nin yapımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde pilot olarak 3 okulun bahçesinde inşa edilen Mola Evleri Nisan ayı içerisinde faaliyete geçecek. Kepez İlçesinde Demirgül İlkokulu Bahçesindeki ‘Demirgül Mola Evi’, Muratpaşa İlçesinde Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ‘Falez Mola Evi’ ve Konyaaltı İlçesinde Neriman-Bedriye Bileydi İlkokulu bahçesinde ‘Pınarbaşı Mola Evi’, engelli bireylerin rahatlıkla ulaşabildiği, kısmi zamanlı veya günübirlik bakılarak, keyifli zaman geçirebileceği tek katlı binalar olarak tasarlandı.

Çocuklarını güvenle emanet edebilecekler

Mola Evi Projesi, ‘Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları’ şeklinde hizmet verecek. Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebileceği Mola Evleri, özel çocukların sosyal becerilerini geliştirebileceği alanlar olarak öne çıkıyor. Proje, Antalya’da yaşayan özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere büyük kolaylık sağlayacak. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyacak. Aileler, çocuklarını kısmi zamanlı veya günübirlik olarak Mola Evine emanet edebilecek.

Nasıl hizmet alınacak

Hizmet almak isteyen aileler, bir gün öncesinden Mola Evleri ile irtibata geçerek randevu alabilecek. Mola Evi hizmetinden yüzde 80 ve altında engeli olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki engelli bireyler yararlanabilecek.