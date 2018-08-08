HABER

Antalya'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Demre merkezine 8 kilometre mesafedeki Çayağzı mevkisinde denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu denizdeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin, Turgut Çalar'a ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)
İzmit'te Pişmaniye Festivaliİzmit'te Pişmaniye Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.