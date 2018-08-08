Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Demre merkezine 8 kilometre mesafedeki Çayağzı mevkisinde denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu denizdeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesedin, Turgut Çalar'a ait olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum