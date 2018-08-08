Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Demre merkezine 8 kilometre mesafedeki Çayağzı mevkisinde denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu denizdeki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin, Turgut Çalar'a ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

