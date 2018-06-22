Antalya'da eski ilçe emniyet müdürü silahla yaralandı

Antalya'da kendisini tabancayla vurduğu iddia edilen eski ilçe emniyet müdürü hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, hakkındaki soruşturma nedeniyle Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden el çektirilen ve bir süredir Emniyet Müdürlüğü emrinde pasif görevde bulunan Kadir Y, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki apartmanda tabancayla kendini vurdu.

Sol omzundan yaralandığı belirtilen Kadir Y, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kadir Y'nin başka bir kente tayininin çıktığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.

