HABER

Antalya'da eski ilçe emniyet müdürü silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Hastanede tedavi altına alınan eski ilçe emniyet müdürünün kendisini tabancayla vurduğu öne sürüldü

Antalya'da kendisini tabancayla vurduğu iddia edilen eski ilçe emniyet müdürü hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, hakkındaki soruşturma nedeniyle Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden el çektirilen ve bir süredir Emniyet Müdürlüğü emrinde pasif görevde bulunan Kadir Y, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki apartmanda tabancayla kendini vurdu.

Sol omzundan yaralandığı belirtilen Kadir Y, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kadir Y'nin başka bir kente tayininin çıktığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Elif Şafak 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı oyu açıkladı

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

Erdoğan'dan Sarıyer mitinginde taksicilere uyarı: Beni mahçup etmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.