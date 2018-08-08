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Antalya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Evlilik vaadiyle bir kadından para aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da evlilik vaadiyle bir kadının parasını aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alanya ilçesinde aşçılık yapan 45 yaşındaki F.S, muhasebecilik yapan 37 yaşındaki şüpheli Mithat E'nin evlilik vaadiyle kendisine çeşitli bankalardan 100 bin lira kredi çektirdiğini öne sürerek, polise şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mithat E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mithat E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya dolandırma evlilik polis

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