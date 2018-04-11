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Antalya'da FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Telefonda banka hesaplarının terör örgütü FETÖ'nün eline geçtiğini söyledikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Suzan Berber, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilere, "Banka hesapların terör örgütü FETÖ'nün eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız. Bunun için bize para yatıracaksın."demesi üzerine 16 bin avro verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Ekipler, Güllerpınarı Mahallesi'ne ikinci kez para almaya gelen Ahmet D'yi yakaladı. Araçlarıyla kaçmaya çalışan Adnan N. (39) ve Mustafa T. (40) de Aksu ilçesi girişinde kısa süren kovalamacada gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Alanya FETÖ polis telefon dolandırıcılığı

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