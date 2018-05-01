HABER

Antalya'da FETÖ'nün "hücre evleri"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Terör örgütüyle bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı - Evlerde yapılan aramada 67 bin lira, 11 bin 620 dolar ve 80 avro ele geçirildi

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütün "hücre evleri"nde saklandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 67 bin lira, 11 bin 620 dolar ve 80 avro ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 4'ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ gaygubet gözaltı Hücre Evi operasyon

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.