Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütün "hücre evleri"nde saklandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda 67 bin lira, 11 bin 620 dolar ve 80 avro ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belge ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 4'ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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