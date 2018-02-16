Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Kiriş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Şenol K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Zanlının yakınları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
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