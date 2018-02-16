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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 20:21 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Kiriş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Şenol K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının yakınları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Kemer PDY polis

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