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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:37 | Son Güncelleme

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik Antalya ve Denizli'de operasyon düzenlendi.

Yakalama kararı çıkartılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, bellek, laptop ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bir zanlı aranıyor.

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Antalya ByLock Denizli gözaltı operasyon

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