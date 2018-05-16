HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen 22 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Bakan Sarıeroğlu: 2500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağızBakan Sarıeroğlu: 2500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız
'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik (2)'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ/PDY gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.