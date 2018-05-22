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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

"ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 ev ve iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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14 gözaltı Antalya ByLock FETÖ operasyon

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