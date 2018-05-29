Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararnameler ile görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerden A.A. ve M.T.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum