Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararnameler ile görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden A.A. ve M.T.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

