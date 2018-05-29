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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kanun hükmünde kararnameler ile görevlerinden uzaklaştırılan polis memurları ve kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden A.A. ve M.T.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ/PDY operasyon

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