Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Manisa'nın Akhisar ilçesinde belirlenen adreste B.G. yakalandı.
Manisa ve Manavgat'ta örgüt içerisinde polis koleji öğrencilerine ve askeri rütbeli personelin sözde sorumlusu olduğu tespit edilen B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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