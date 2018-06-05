Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda kent merkezi, Serik, Manavgat ve Demre ilçelerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgütle ilgili çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

