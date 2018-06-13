Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün hücre evlerinde gizlendiği belirlenen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kütahya, İzmir, Denizli ve Antalya'da mahkemelerce haklarında gözaltı kararı verilen N.Y, R.Y, H.K, Z.N, F.N, A.D, S.M. ve O.G. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramada 4 sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro, 27 bin 300 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

