HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün hücre evlerinde gizlendiği belirlenen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kütahya, İzmir, Denizli ve Antalya'da mahkemelerce haklarında gözaltı kararı verilen N.Y, R.Y, H.K, Z.N, F.N, A.D, S.M. ve O.G. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramada 4 sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro, 27 bin 300 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)
Bayram tatilcileri yola çıktıBayram tatilcileri yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı operasyon PDY

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.