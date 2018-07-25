Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Alanya'da bir otelde tatil yapan Gökçe, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gökçe, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya'ya getirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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