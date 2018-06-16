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Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:35 | Son Güncelleme

CHP’Lİ BUDAK’TAN İNCELEME CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dolu ve şiddetli yağışın zarara yol açtığı Kumluca ilçesini ziyaret etti.

CHP’Lİ BUDAK’TAN İNCELEME

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dolu ve şiddetli yağışın zarara yol açtığı Kumluca ilçesini ziyaret etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çetin Osman Budak, bölgede afetlerin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bunlar karşısında devletin bir dizi tedbir alması gerektiğini aktardı.

‘TBMM’YE SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİM’

Çetin Osman Budak, “Sigorta sisteminin anında devreye girmesi gerekir. Sonbahar döneminde bu bölgede hortum olmuştu. Biz o zaman sigorta sisteminin bir an önce hayata sağlıklı bir şekilde geçirilmesi gerektiğini söylemiştik. TARSİM’in primlerinin yüksekliğinden bahsetmiştik. Bunların da hızlandırılması gerekir demiştik. TBMM’ye soru önergesi vermiştim. Sorulara gelen cevaplar son derece sığdır. TARSİM’in 2B aynı zamanda hazine arazilerinin üzerinde olanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Doğal afete karşı devletin alabileceği ana güvence sigorta sistemidir. Sigorta sisteminde de insanlar böyle bir mağduriyet yaşadığı zaman geleceğe güvenle bakabilmelidir” dedi.

‘FİNİKE PORTAKALI ÖNÜMÜZDEKİ SENE OLMAYACAK DEMEKTİR’

Bölgede yumurta büyüklüğünde dolu taneleri düştüğünü vurgulayan Çetin Osman Budak, “Portakallar daha yumruk kadar veya daha çok küçük boyuttayken almış yere dökmüş. Finike portakalı Türkiye’de markadır. Değeri çok yüksektir. Finike portakalı önümüzdeki sene olmayacak demektir. Yüzde 80-85 hasar var. Üstünde kalanlar da yaralanmış durumda. Çiçekten çıkmış meyve oluşumunun başındayken bu portakal bahçelerinin tamamı yerle bir olmuş. Onun için biz burada yeniden uyarıda bulunalım. Gecikmeksizin buradaki hasarın zarar görmüş çiftçilerin tamamının dertlerinin sıkıntılarının bir an önce giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Çetin Osman Budak, toplantının ardından doludan zarar gören seralara giderek incelemelerde bulundu ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

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