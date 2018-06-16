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Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki dolu ve rüzgar ağaçları devirirken, seralar ve tarım alanlarında büyük zarara yol açtı.
Demre'de saat 09.30 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu, ardından da şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkeziyle Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses mahallelerinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, seraların plastik örtülerini yırttı. Bazı seralar ise çökerken, içindeki ürünler de zarar gördü.
Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, zarar gören bölgelerde inceleme ve tespit çalışmalarına başladı.
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Şu anda tespit çalışmalarına başladık. Zarar gerçekten çok büyük. Bu yaz gününde büyük bir şok yaşıyoruz. Dolu sağlam plastik örtü bırakmadı. Fırtına birçok serayı yerle bir etti. Cam seraların camları kırıldı. Kesin zarar konusunda belki akşama doğru bir rakam verilebilir" dedi.

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