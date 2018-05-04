Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i memur 21 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5'i memur 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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