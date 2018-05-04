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Antalya'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 5'i memur 21 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i memur 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5'i memur 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuş ilçe emniyet müdürlüğü memur

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