Antalya'da gasp iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzlerinde maskeyle girdikleri evde bulunan bir kişiyi gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde yaşayan T.T, maskeli 3 kişi tarafından gasbedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da olduklarını tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı.
Ekipler, Seyhan ilçesinde otelde konakladıklarını tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına alarak Antalya'ya gönderdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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