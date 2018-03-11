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Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da mart ayında güzel havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı.

Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da mart ayında güzel havayı fırsat bilenler soluğu sahilde aldı.
Antalya'da hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olmasını fırsat bilenler, Lara sahillerini doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilenler ve turistler, denize girip piknik yaptı. Sahile gelenlerden Ferit Kaya, havanın güzelliğinin insanları kıskandıracak derecede olduğunu söyleyerek, “Allah'a şükür Antalya'da yaşıyoruz. Turistik, güzel bir yer. Herkesi buraya bekliyorum. Bazı yerlerde kar var. Ama Antalya her zamanki gibi günlük güneşlik. Mart ayı da olsa gördüğünüz gibi denize giriyorlar" dedi.
Orhan Ceylan ise güzel havanın keyfini yaşadıklarını belirterek, “Güzel hava o kadar hoşumuza gitti ki, kızlarımla birlikte mart ayında eğlenmek için geldik. Denize girmek istiyoruz. Kendimizi tutamıyoruz ama biraz da korkuyoruz üşürüz diye. Çocukları tutamıyorum. Denize girmek istiyorlar sürekli" diye konuştu.
Rahve Ceylan ise Antalya'da yaşamanın avantajlarını yaşadıklarını belirterek güzel günde eğlenmeye geldiklerini söyledi. Denizden çıkarken az da olsa üşüdüğünü söyleyen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nurullah Turna, “Abi ben Yozgatlıyım. Git orada donarsın. Soğuk orası. Burası güzel memleket" dedi.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Fatih Binici ise arkadaş grubuyla denize geldiklerini belirterek, “Arkadaşlarla hafta sonunu değerlendirmek istedik. Önce piknik yaptık, ardından buraya geldik. Hava iyi. Denize girince alışıyor insan" diye konuştu.

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Antalya'da güneşli hava sahilleri doldurduAntalya'da güneşli hava sahilleri doldurduAntalya'da güneşli hava sahilleri doldurduAntalya'da güneşli hava sahilleri doldurdu

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