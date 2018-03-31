Antalya'da hamam ve saunaya fuhuş operasyonu

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir hamam ve saunada kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.
Fener Mahallesi'ndeki hamam ve saunaya yapılan operasyonda, kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen U.A.A. ve A.O. gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresine teslim edildi.
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