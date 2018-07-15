HABER

Antalya'da havalimanı yolcu sayısı 6 milyona yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'da havalimanı yolcu sayısı 6 milyona yaklaştı

Turizmin başkenti Antalya'da havayolu ile gelen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 5 milyon 832 bin 894 kişi olduğu bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi.

Kentte, geçen yıl 14 Temmuz'a kadar 4 milyon 264 bin 935 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 832 bin 894 turist iniş yaptı.

İki havalimanında, Temmuz ayının ilk 14 gününde 1 milyon 24 bin 536 kişiye hizmet verildi.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim15 Temmuz şehidinin babası: Bugün de olsa yine gönderirdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya havalimanı yolcu sayısı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Ağrı'da Leyla'nın atleti bulundu

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

Manavgat ve Torbalı'da orman yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.