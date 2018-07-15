Antalya'da havalimanı yolcu sayısı 6 milyona yaklaştı

Turizmin başkenti Antalya'da havayolu ile gelen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 5 milyon 832 bin 894 kişi olduğu bildirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi.
Kentte, geçen yıl 14 Temmuz'a kadar 4 milyon 264 bin 935 turistin geldiği havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 832 bin 894 turist iniş yaptı.
İki havalimanında, Temmuz ayının ilk 14 gününde 1 milyon 24 bin 536 kişiye hizmet verildi.
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