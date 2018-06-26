Antalya'da hırsızlık iddiası

Antalya'da bir kadının çantasından cüzdanını çaldıkları öne sürülen Cezayir vatandaşı iki şüpheli yakalandı.

Canan G, Konyaaltı ilçesinde alışveriş yaptığı sırada cüzdanın çalındığını belirterek polise başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı yabancı uyruklu iki kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Cezayirli şüpheliler M.M. ve M.Z.B'ye ait odada, Canan G'ye ait kimlik ve kartlar bulundu.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri sürüyor.

