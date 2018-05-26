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Antalya'da iki asırlık iftar geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Akseki ilçesinin Ceceler Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıldır birlikte iftar geleneği sürdürülüyor - Kaymakam Muhammed Emin Nasır: - "Burada kardeşlik ve birlik duygusu oluşturuluyor"

Antalya'nın Akseki ilçesi Ceceler Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıldır tüm iftarlar birlikte yapılıyor.

Ramazanın başından bu yana her akşam köy konağında bir araya gelen mahalleli, iftarı birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kimsenin orucunu evinde yalnız açmadığı mahallede, masrafları her akşam bir aile üstleniyor.

Hasta olanların ise evlerine yemek götürülüyor. Yakın mahallelerde yaşayanları da iftara davet eden mahalleliler, her akşam yaklaşık 300 kişiyle bir arada oruçlarını açıyor.

İftara katılan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Ceceler Mahallesi'nde 200 yıldır sürdürülen iftar geleneğinin çok önemli olduğunu söyledi. Etkinlikle, komşuluk ilişkilerinin güçlendiğini aktaran Nasır, "Burada kardeşlik ve birlik duygusu oluşturuluyor." dedi.

Ceceler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Yaman ise gelenek ve göreneklerine bağlı bir mahalle olduklarını dile getirdi.

Mahallenin 350 haneden oluştuğunu anlatan Yaman, göç eden bazı vatandaşların da iftar vermek ve sofrada yerini almak için mahalleye geldiğini belirtti.

Yaman, gençlere, çocuklara kültürlerini ve geleneklerini unutturmamaya çalıştıklarını vurguladı.

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