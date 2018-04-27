Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sezen Dinçtürk (27) idaresindeki 07 YNJ 71 plakalı otomobil, Kayaburnu mevkisinde Mehmet Yıldız'ın (60) kullandığı 07 AAJ 09 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Yıldız, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Levent Yıldız (25) ile sürücü Dinçtürk, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Levent Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Dinçtürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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