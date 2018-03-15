Antalya’da İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu

Antalya İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek sadece Nevruz zamanı değil yılın 12 ayı Antalya’ya turist getirilmesi noktasında çalışmalar yapmayı planlıyor.

Derneğin tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Zeki Tunç, derneği Antalyalı ve İranlı işadamlarının oluşturduğunu bildirdi.

Antalya’nın dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Tunç, “ Komşu ülkemiz İran’dan ülkemize ve Antalya’mıza çok sayıda turist gelmektedir. İranlı işadamlarının tercihi son zamanlarda Antalya ve buradan çok sayıda gayrimenkul alıyorlar. İki ülke arasında yaşanan bu ticarette ve ikili ilişkilerde biz de yeni oluşturduğumuz dernekle köprü olmayı amaçlıyoruz. Antalya ve İran arasında sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde faaliyetlerde bulunacağız. Antalya’da yaşayan İranlıların birlik ve beraberliğini sağlamak ve derneğimizin çatısı altında toplanmaları için iki ülke arasında oluşturacağımız köprüyle gönülleri birleştireceğiz.” diye konuştu.