Antalya'da sahte dolarla alışveriş yaptığı iddia edilen İranlı 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinin sahibi, İranlı 3 turistin sahte dolarla alışveriş yaptığı ihbarında bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Lara bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan S.T, F.E. ve A.S.C. olduğunu tespit etti.

Kaldıkları otelde gözaltına alınan şüphelilerin, sahte 500 dolarla alışveriş yaptığı öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

