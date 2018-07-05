Antalya'da iş yeri yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.
Side Mahallesi Side Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bulunan Ramazan Büyükdemir'e ait marketin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bu sırada daire sakinleri ekiplerin uyarısıyla evlerini boşaltırken bulvar da çift taraflı trafiğe kapatıldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Markette ve üst katta bulunan dairede hasar oluştu.
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