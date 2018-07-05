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Antalya'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

4 katlı binanın zemin katında bulunan markette çıkan yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir markette çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

Side Mahallesi Side Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bulunan Ramazan Büyükdemir'e ait marketin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bu sırada daire sakinleri ekiplerin uyarısıyla evlerini boşaltırken bulvar da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Markette ve üst katta bulunan dairede hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya iş yeri yangını Manavgat

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