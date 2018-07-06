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Antalya'da itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Antalya'da itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-400 karayolunda Ulualan bölgesine ot yangınına giden Hilmi K. idaresindeki 07 JV 578 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Demokrasi Kavşağı'nda Yakup Yağız’ın kullandığı 07 ERM 71 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile oğlu Salih Yağız ve Özgür Harman yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat trafik kazası

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