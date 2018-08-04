Antalya'da izinsiz kazı operasyonu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sit alanlarında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki tarihi alanlarda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yeteri kadar delil elde eden ekiplerin belirlenen adreslere düzenlendiği operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, çok sayıda metal detektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

