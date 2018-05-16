Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki bir depo ve 4 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 4 bin litre petrol türevi karışık akaryakıt ve faturası ibraz edilemeyen 4 bin 500 litre fuel-oil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

