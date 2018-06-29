Antalya'da kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde 1160 litre kaçak içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapan jandarma ekipleri, çeşitli markalarda 1160 litre içkinin kaçak olduğunu belirledi. Söz konusu içkilere el konuldu.
5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli S.E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelinin kaçak, sahte alkollü içki ile etkin mücadeleye devam edeceği kaydedildi.
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası
HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı
Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi
Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar
İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti
Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum