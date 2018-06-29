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Antalya'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Bir otelde 1160 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde 1160 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapan jandarma ekipleri, çeşitli markalarda 1160 litre içkinin kaçak olduğunu belirledi. Söz konusu içkilere el konuldu.

5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli S.E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelinin kaçak, sahte alkollü içki ile etkin mücadeleye devam edeceği kaydedildi.

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Alanya Antalya kaçak içki

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