Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinin depo kısmında yapılan aramada, bin 860 sahte bandrol, 910 şişe kapağı, 130 boş şişe, çeşitli markalarda 7 bin 297 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.
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