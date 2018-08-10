Antalya'da kaldığı yurtta merdivenlerden düşen öğrenci öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı yurdun merdivenlerden düşen öğrenci hayatını kaybetti.
İsmail Kerem Topal, 4 Ağustos'ta Konaklı Mahallesi'nde kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştü.
Başını sert zemine çarpan Topal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Topal, tedavisinin sürdüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir gün sonra doğum günü olduğu belirtilen Topal'ın cenazesi, Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Topal'ın düşmeden önce tartıştığı öne sürülen 14 yaşındaki öğrenci M.E.U'nun ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Öte yandan yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası kaydında, Topal'ın arkadaşları arasında yürürken sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görülüyor.
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