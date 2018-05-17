Antalya'da kamyon uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Öktem'in (49) kullandığı 07 GLA 16 plakalı kamyon, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak 40 metrelik uçuruma devrildi.
Sürücü Öktem olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Engiz Turan (44) yaralandı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öktem'in cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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