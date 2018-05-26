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Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sebze yüklü kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti, kaza anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Sami Ç. (57) yönetimindeki 33 LV 536 plakalı kamyon, Dinek Mahallesi Yat Limanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Kul'a çarptı.

Ağır yaralanan Kul, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sami Ç, gözaltına alındı.

Kul'un cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonun yayaya çarpması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya kamyon trafik kazası Yakup Kul yaya

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