Antalya'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sebze yüklü kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti, kaza anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.
Sami Ç. (57) yönetimindeki 33 LV 536 plakalı kamyon, Dinek Mahallesi Yat Limanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Kul'a çarptı.
Ağır yaralanan Kul, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sami Ç, gözaltına alındı.
Kul'un cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonun yayaya çarpması yer alıyor.
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