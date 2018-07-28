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Antalya'da 'Kanlı Ay Tutulması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izlendi.

İbrahim LALELİ-Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izlendi.

21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. Antalya’da akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyenler, özellikle sahilleri doldurdu. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bu doğa olayını izleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

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