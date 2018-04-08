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Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İmrahor Mahallesi'nde ailesi dışarıdayken evlerinde uyuyan Oğuzhan Kemi'nin kalkmaması üzerine odaya giren yakınları, sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark edip, hareketsiz halde buldukları çocuklarını dışarı çıkardı.

Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Oğuzhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

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Antalya karbonmonoksit zehirlenmesi Korkuteli Oğuzhan Kemi soba zehirlenmesi

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