Antalya'da kargo şirketi çalışanlarına FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir kargo şirketinde çalışan 12 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu öne sürülen kargo şirketi çalışanlarından bazıları hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.
Zanlıların kaldıkları yerlerdeki aramada, örgütle bağlantısı bulunan şirket belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.
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