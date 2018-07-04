HABER

Antalya'da kargo şirketi çalışanlarına FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, bir kargo şirketinde çalışan 12 zanlı gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu öne sürülen kargo şirketi çalışanlarından bazıları hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Zanlıların kaldıkları yerlerdeki aramada, örgütle bağlantısı bulunan şirket belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısıKüçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ FETÖ/PDY kargo çalışanı operasyon

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.