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Antalya'da kayalıklardan düşen yaralı, helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

Kurtarma çalışmaları sahil güvenlik ekiplerince görüntülendi

Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi, sahil güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.

Serik ilçesi Akbaş Göleti yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada kayalık bölgede düşerek yaralanan Mehmet Kahya (36), cep telefonuyla ulaştığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yaralının bulunduğu bölgeye ambulansla ulaşamayan ekipler, UMKE ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yardım istedi.

Bölgeye helikopterle ulaşan UMKE ve sahil güvenlik ekipleri, Kahya'nın bulunduğu alana iki personelle kafes şeklinde sedye indirdi.

Sedyeye alınan Kahya, helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kahya'nın sağ bacak uyluk kemiği bölgesinde açık kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde düşmeye bağlı yaralanmalar olduğu belirtildi.

Öte yandan kurtarma çalışmaları, sahil güvenlik ekipler tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yerinin tespitinin ardından ilk müdahalesi yapılan yaralının helikoptere alınması yer alıyor.

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