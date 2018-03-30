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Antalya'da kaybolduktan sonra dere yatağında bulunan çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 00:24 | Son Güncelleme

Antalya'da kaybolduktan sonra dere yatağında bulunan çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan ve dere yatağında hareketsiz bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Toslak Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Ali Efe Ulusoy'un ailesi çocuklarını aramaya başladı.

Akraba ve komşuların da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ve Dutluk Deresi'ne yoğunlaşan ekipler, çocuğu dere yatağında hareketsiz halde buldu. Bulunduğu yerden çıkarılan küçük çocuk sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Ulusoy'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Çocuk Dere ölüm

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