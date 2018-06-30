Antalya'da kayıp müzisyenin cesedi bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu.

Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin, Metin Kor'a ait olduğu belirlendi. Kor'un yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Müzisyen Metin Kor, İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kurmuş, burada kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

