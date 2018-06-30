HABER

Antalya'da kayıp müzisyenin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedine ulaşıldı - Kor'un yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu.

Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin, Metin Kor'a ait olduğu belirlendi. Kor'un yüksekten düşme sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Müzisyen Metin Kor, İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir günlük konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kurmuş, burada kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
Çerkezlerden Çerkezlerden "dil"  protestosu
Ünye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyorÜnye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset kaş metin kor

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Taksim'de yarın düzenlenecek "Onur Yürüyüşü" için bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Türkiye küçük Eylül'e ağlıyor! En acı veda

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

Diyarbakır yanıyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.