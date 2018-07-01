Antalya'da kayıp müzisyenin cesedinin bulunması

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor'un ağabeyi Kemal Kor, "Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsanüstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş." dedi.

Kamp yapmak için İstanbul'dan Kaş ilçesi Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine geldikten sonra kaybolan ve çobanların ihbarı üzerine jandarma, AKUT ile AFAD ekiplerince ulaşılan müzisyen Metin Kor'un cenazesinin, otopsi için getirildiği Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri devam ediyor.

Cenazeyi almak için bekleyen müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, AA muhabirine, kamp yerine 3 saatlik mesafede bulunan Çığlık Kaya Ormanları mevkisinde arama yaparken kız kardeşinin kendisini aradığını söyledi.

Kardeşinin, "Abi bulduk gel, sağ salim." dediğini aktaran Kor, şöyle konuştu:

"Orada bir bayram havası yaşadık. Geri dönüşümüz, 3 saat aldı. Gömbe'ye giderken telefon geldi, 'Yukarı çıkma, onlar alıp gelecekler. Kimseye de haber vermeyin.' dediler. O arada tabi bizi bir sürü insan aradı, biz de herkese 'Bulundu, sağ salim.' diye haber verdik. O şekilde söylenince bir şeyler olduğunu anladım. Çünkü yukarıya kimseyi almıyorlarmış. Gömbe'ye uğramadan direk olay yerine çıktım. Olay yerine çıkınca zaten neyin ne olduğunu gördük. Oraya niye çıktı, ne için çıktı? İnsan üstü bir durum. Yalın ayak bir insan o dağa niye tırmanır? Ayakları bile kesilmemiş. AKUT ve oradaki yetkililer, 'Buraya resmen ışınlanmış.' dediler. Zaten çıktığı yerin yaklaşık 20 metre üzerine çıkmaya çalışsanız, büyük dağcı halatı veya kazıklar, çekiçler olmadan tırmanmanız mümkün değil."