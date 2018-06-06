HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Antalya'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Ocak ayına kadar bütün vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz" - Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: - "Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 8 milyar liralık bir iş. 8 yıllık bir süreç içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Antalya'daki Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı konuşmada, Antalya'da büyük hizmet ve proje yoğunluğu içinde çalıştıklarını, başladıkları projelerin temel atma veya açılışlarına yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Hizmetlerin hızla devam ettiğini aktaran Türel, "30'a yakın projemiz açılışa hazır. Bir taraftan hizmet bir taraftan da vatandaşla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hizmet yağmurunda açılışa fırsat bulamayalım. Sizler yapılanı görüyor, biliyorsunuz." dedi.

Huzurlu ortamı sağlamak için Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceklerini vurgulayan Türel, sıradan bir temel atma töreni yapmadıklarını, projenin birçok ilkleri barındırdığını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projesinin tez konusu olabileceğini aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Başlamak, bitirmek çok kolay değil. Vatandaşımızın sorununu dert edinerek başlayıp, hizmetlerine sunuyoruz. Burada çalışanların maaşlarını alamadığıyla ilgili protestoya yönelik yazılar gördük sosyal medyada. O isimde burada çalışan kimse yok. Kira yardımları eksiksiz yapılıyor. Provokatörler, vatandaş mutsuz olsun diye iş başında. Biz vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz, diğerleri vatandaşın mutsuzluğunu kendilerine mutluluk olarak görüyorlar. Yönetim planımızı onayladık, artık tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için bütün belgeleri Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderdik. Tapularınız hazırlanıyor. Ocak ayına kadar bütün vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz."

- "8 milyar liralık bir iş"

Projeyi üstlenen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da geçen yıl şubatta projeye dahil olduklarını söyledi.

Mart ayında sözleşmenin imzalandığı günden beri hummalı bir çalışma ve büyük yükün altına girdiklerine işaret eden Elmas, "Önemli bir iş yaptık. O günden beri büyük azim ve gayretle çalışıyoruz. Geçen yıl haziran sonu büyük bir performansla ruhsatları alıp hafriyata başladık. Aralık itibarıyla da satışlarımıza başladık. Bugün de hep birlikte temel atma törenini yapıyoruz." dedi.

Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir arazide iki mahallede sürdürüldüğünü kaydeden Elmas, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle halkla toplantılar gerçekleştirip, planlama sürecini başarılı bir şekilde yaptıklarını ifade etti.

"Bana göre burası Türkiye'nin en büyük ve en başarılı kentsel dönüşüm projesidir." diyen Elmas, projenin örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Elmas, dev projenin halkla bütünleşerek ortaya çıkan büyük bir iş olduğunu vurguladı.

Kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 19 bin birimlik bir şehir inşa ettiklerini anlatan Elmas, "Geleceğe miras bir şehir olacak. 17 bine yakın konut, ofisler, dükkanlar, çarşılar, camiler müzeler gibi sosyal alanlar ve kentsel park alanıyla birlikte ciddi bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 8 milyar liralık bir iş. 8 yıllık bir süreç içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 5 bin kişilik istihdam yaratılacak." diye konuştu.

Şimdiye kadar yaklaşık bin 800 konutun satışını yaptıklarını aktaran Elmas, şöyle devam etti:

"Faizlerin yükseldiği ortamda bu sayı çok büyük bir başarı. 55 ülke ve 600 şehirden internet sitemiz ziyaret edildi. Her vilayete konut sattık. Satışların yüzde 65'i Antalya içine oldu. Ruslar, Araplar ve İranlılardan ciddi talepler almaya başladık. Hatta Rus kardeşlerimizden 'Bize ayrı bir mahalle yapın' talebi bile alıyoruz."

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Türel ve diğer protokol üyeleri platformdaki butonlara basarak temsili temel atmayı gerçekleştirdi.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Bakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptıBakan Sarıeroğlu, iftarını vatandaşlarla yaptı
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değilAK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan partisine eleştiri: Doğru bir karar değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altan Elmas Antalya Kentsel Dönüşüm Menderes Türel SUR YAPI temel atma

En Çok Okunan Haberler

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Temel Karamollaoğlu sert eleştirdi, reklam arasında telefon gelince düzeltti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.