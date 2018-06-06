Antalya'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

Antalya'daki Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli törenle atıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı konuşmada, Antalya'da büyük hizmet ve proje yoğunluğu içinde çalıştıklarını, başladıkları projelerin temel atma veya açılışlarına yetişmekte zorlandıklarını söyledi.
Hizmetlerin hızla devam ettiğini aktaran Türel, "30'a yakın projemiz açılışa hazır. Bir taraftan hizmet bir taraftan da vatandaşla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hizmet yağmurunda açılışa fırsat bulamayalım. Sizler yapılanı görüyor, biliyorsunuz." dedi.
Huzurlu ortamı sağlamak için Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceklerini vurgulayan Türel, sıradan bir temel atma töreni yapmadıklarını, projenin birçok ilkleri barındırdığını dile getirdi.
Kentsel dönüşüm projesinin tez konusu olabileceğini aktaran Türel, şunları kaydetti:
"Başlamak, bitirmek çok kolay değil. Vatandaşımızın sorununu dert edinerek başlayıp, hizmetlerine sunuyoruz. Burada çalışanların maaşlarını alamadığıyla ilgili protestoya yönelik yazılar gördük sosyal medyada. O isimde burada çalışan kimse yok. Kira yardımları eksiksiz yapılıyor. Provokatörler, vatandaş mutsuz olsun diye iş başında. Biz vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz, diğerleri vatandaşın mutsuzluğunu kendilerine mutluluk olarak görüyorlar. Yönetim planımızı onayladık, artık tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için bütün belgeleri Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderdik. Tapularınız hazırlanıyor. Ocak ayına kadar bütün vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz."
- "8 milyar liralık bir iş"
Projeyi üstlenen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da geçen yıl şubatta projeye dahil olduklarını söyledi.
Mart ayında sözleşmenin imzalandığı günden beri hummalı bir çalışma ve büyük yükün altına girdiklerine işaret eden Elmas, "Önemli bir iş yaptık. O günden beri büyük azim ve gayretle çalışıyoruz. Geçen yıl haziran sonu büyük bir performansla ruhsatları alıp hafriyata başladık. Aralık itibarıyla da satışlarımıza başladık. Bugün de hep birlikte temel atma törenini yapıyoruz." dedi.
Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir arazide iki mahallede sürdürüldüğünü kaydeden Elmas, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle halkla toplantılar gerçekleştirip, planlama sürecini başarılı bir şekilde yaptıklarını ifade etti.
"Bana göre burası Türkiye'nin en büyük ve en başarılı kentsel dönüşüm projesidir." diyen Elmas, projenin örnek bir çalışma olduğunu dile getirdi.
Elmas, dev projenin halkla bütünleşerek ortaya çıkan büyük bir iş olduğunu vurguladı.
Kentsel dönüşüm alanında yaklaşık 19 bin birimlik bir şehir inşa ettiklerini anlatan Elmas, "Geleceğe miras bir şehir olacak. 17 bine yakın konut, ofisler, dükkanlar, çarşılar, camiler müzeler gibi sosyal alanlar ve kentsel park alanıyla birlikte ciddi bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 8 milyar liralık bir iş. 8 yıllık bir süreç içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı bölgede 5 bin kişilik istihdam yaratılacak." diye konuştu.
Şimdiye kadar yaklaşık bin 800 konutun satışını yaptıklarını aktaran Elmas, şöyle devam etti:
"Faizlerin yükseldiği ortamda bu sayı çok büyük bir başarı. 55 ülke ve 600 şehirden internet sitemiz ziyaret edildi. Her vilayete konut sattık. Satışların yüzde 65'i Antalya içine oldu. Ruslar, Araplar ve İranlılardan ciddi talepler almaya başladık. Hatta Rus kardeşlerimizden 'Bize ayrı bir mahalle yapın' talebi bile alıyoruz."
Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Belediye Başkanı Türel ve diğer protokol üyeleri platformdaki butonlara basarak temsili temel atmayı gerçekleştirdi.
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