Antalya'da kıyıya balina vurdu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.
Vatandaşlar, dün, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde fark ettikleri 4 metre uzunluğundaki ölü balinayı yetkililere bildirdi.
Polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
İncelemelerin ardından kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen balina, boş bir alanda gömüldü.
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