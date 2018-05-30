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Antalya'da kıyıya balina vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Serik ilçesinde vatandaşlar, kıyıda 4 metre uzunluğunda ölü balina buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.
Vatandaşlar, dün, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde fark ettikleri 4 metre uzunluğundaki ölü balinayı yetkililere bildirdi.

Polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından kepçe yardımıyla kamyonete yüklenen balina, boş bir alanda gömüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya balina Belek Kadriye Mahallesi sahil

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