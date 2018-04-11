Antalya'da komşu kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kozağacı Mahallesi Elmalılar mevkisinde, aralarında husumet bulunan komşular Salih A. (56) ile Hasan Borucu (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih A. tabancayla Borucu'ya ateş etmeye başladı.

Kavgada Borucu ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Hakan Borucu (24), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Borucu ve Korkmaz hayatını kaybetti. Yaralılar Hakan Borucu ve Memiş'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Salih A, polis ekiplerince yakalandı.