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Antalya'da köpeklerin zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 12 köpekten 6'sı telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği iddia edilen 12 köpekten 6'sı telef oldu.

Konaklı Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin yakınında bulunan boş arazide köpeklerin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede, tavuk etiyle verilen zehir sonucu 12 köpekten 6'sının telef olduğu belirlendi.

Köpeklerden ikisinin, Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Konaklı Mahallesi köpek zehirlenme

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