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Antalya'da köpük fabrikasındaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Fabrikanın sahibi Köksal Sarı: - "Fabrikayı bir yıl içinde aynı yere yeniden dikeceğim"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sahibi olduğu köpük fabrikası yanan Köksal Sarı, fabrikayı bir yıl içinde aynı yere yeniden kuracağını bildirdi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyesi olduğu Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) tarafından düzenlenen ve iş adamlarından ellişer bin lira toplanması düşünülen destek kampanyasının kendisinin bilgisi dışında başlatıldığını dile getirdi.

Söz konusu yardımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Sarı, firmalarının bu durumu atlatacak maddi güce sahip olduğunu dile getirdi.

Yangının ardından her kesimden destek vermek isteyen olduğunu anlatan Sarı, "Ancak biz bu durumu aşacağız. Fabrikayı bir yıl içinde aynı yere yeniden dikeceğim." dedi.

OSB içinde firmalarına ait bir fabrika daha bulunduğunu, yanmayan ekipmanları oraya taşıdıklarını aktaran Sarı, çalışmalara bir süre sonra bu fabrikada devam edeceklerini, müşterileriyle de gerekli görüşmeleri yapmaya başladıklarını ifade etti.

Sarı, yangının ardından kendisine destek veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na, belediye başkanlarına, iş adamı arkadaşlarına ve çalışanlarına teşekkür etti.

Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada 23 Temmuz'da çıkan yangına, fabrika işçileri ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülmüştü. Olayda fabrika tamamen yanarken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırılmıştı.

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Antalya köpük fabrikası yangın

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