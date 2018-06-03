Antalya'da kumar operasyonu

Antalya'da para karşılığı tombala oynayan ve oynatan 356 kişiye 92 bin 204 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar ve para karşılığı tombala oynatılan bazı dernek lokallerine ve çeşitli adreslere 250 personelle operasyon düzenledi.

Ekipler, 218 adreste yaptığı incelemede 500 kişiyi genel bilgi taramasından geçirdi, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kumar ve para karşılığı tombala oynayan ve oynatan 356 kişiye toplam 92 bin 204 lira para cezası verildi, tombala makineleri ve oyun kartlarına el konuldu.

Operasyonda 22 derneğe Dernekler Kanununa aykırı faaliyette bulunduğu, 3 iş yerine açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı, 3 derneğe kayıt dışı faaliyette bulunduğu, 5 iş yerine de sigara içildiği için işlem yapıldı.

