Antalya'da, Letonya'nın bağımsızlık günü coşkusu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününün 100'üncü yılını coşkuyla kutladı.
Antalya'da yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan Letonyalılar, meydandan Üçkapılar'a, ardından tarihi Kaleiçi'nden Yat Limanı'na yürüdü. Geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle dikkati çeken Letonyalılar şarkılar söyleyerek yürüdü. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yat Limanındaki amfitiyatroda yapılan dans ve müzik gösterisiyle de eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliğe katılan Letonya Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, bağımsızlık gününün 100'üncü yılını kutlamaktan mutlu olduğunu söyledi. Letonya'nın şarkı söyleyen ülke olarak tanındığını aktaran Elferts, kendileri için çok önem taşıyan bu yıl için Letonya'daki kutlamalara Türk vatandaşlarını davet etti. Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı ise bu yıl Letonya Günü dolayısıyla Antalya'nın Letonya'nın partner şehri seçildiğini söyledi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'ya her yıl milyonlarca insanın tatile geldiğini anlattı. Türkiye ile Letonya arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine değinen Ateş, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı. Antalya'nın farklı ülke vatandaşlarının kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu anlatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise dünyanın en barışçı halklarından biri olan 2 milyon Letonyalıyı Antalya'ya tatile davet etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gaye Doğanoğlu, Letonyalıların bağımsızlık gününü kutladı.
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